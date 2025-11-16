Çarşı Melikgazi’ye Kayseri Ticaret Odası’ndan Tam Not

Yeni Nesil Çarşı Kayseri’ye Yeni Soluk Getiriyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, açılış için gün sayan Çarşı Melikgazi projesini Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yönetim kurulu ve meclis üyelerine tanıttı. Başkan Palancıoğlu, projeyle ilgili detayları paylaşarak çarşının şehre yeni bir ticaret ve çarşı kültürü sunacağını vurguladı.

Proje Detayları

Palancıoğlu, projenin özelliklerini şöyle özetledi: 7 bin metrekare alana oturan, 5.500 metrekare kapalı alan ve yaklaşık 70 adet irili ufaklı iş yerinin bulunduğu tesis, bir gıda AVM’si niteliğinde olacak. Projede 150’nin üzerinde araç kapasiteli otopark, elektrikli araç şarj istasyonu, çeşitli etkinlik alanları, açılıp kapanan çatı sistemi ve GES gibi birçok imkân yer alıyor.

Çarşıda Kayseri markalarının ve yöresel ürünlerin ön plana çıkarılacağını söyleyen Palancıoğlu, meyve sebze firmalarının yanı sıra belediyenin işlettiği iki tesisin bulunacağını aktardı: biri Sofra Melikgazi adlı restoran ile Kayseri’nin yağ mantısı, yağlama, kurşun aşı ve arabaşı gibi yöresel lezzetlerini sunacak; diğeri ise 600 metrekare büyüklüğünde Kafe Melikgazi olacak. Üst katta yeme-içme bölümü yer alacak ve proje, bir AVM mantığında sabah-akşam, haftanın 7 günü hizmet verecek şekilde planlandı.

Palancıoğlu ayrıca Kayseri’ye özgü ürünlerden örnekler vererek: Kayseri Hörmetçi’nin kaymağı, Cırgalan’ın biberi, Akkışla’nın koyun yoğurdu gibi ürünlerin satışa sunulacağını; kadın kooperatifleri başta olmak üzere yerel üreticilerin ürünlerine öncelik verileceğini ifade etti. Palancıoğlu sözlerini, "Burası Kayseri Çarşısı diyebileceğimiz bir çarşı" diyerek tamamladı ve KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti.

Kayseri Ticaret Odası'ndan Değerlendirme

Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle çarşıyı inceleyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı, proje için Palancıoğlu’nu tebrik etti: "Yine Mustafa Palancıoğlu, yine farklı bir vizyoner proje. Çarşı Melikgazi çok güzel olmuş. Elinize, kolunuza sağlık." Gülsoy, Palancıoğlu’nun şehir insanına daha iyi hizmet etme kaygısı ile çalıştığını belirterek projelerin kente değer kattığını ve şehir adına gurur duyduklarını söyledi.

Palancıoğlu, firmalarla anlaşmaların tamamlandığını, önümüzdeki hafta sözleşmelerin imzalanmaya başlanacağını belirtti ve projenin Kayseri’ye gelen misafirlerin ziyaret edeceği, alışveriş yapacağı yeni bir lokasyon olacağını vurguladı.

