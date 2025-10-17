Casir el-Bergusi: Filistinliler İsrail Hapishanelerinde İşkenceye Maruz

Hamas yetkilisi Casir el-Bergusi, Yahya Sinvar'ın esareti üzerinden Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinde işkence, aşağılama ve aç bırakıldığını anlattı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:21
Casir el-Bergusi: Filistinliler İsrail Hapishanelerinde İşkenceye Maruz

Casir el-Bergusi: Filistinliler İsrail hapishanelerinde işkence, aşağılama ve aç bırakılma iddiası

HALİL İBRAHİM MEDET/MEHMET KARA - Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde özgürlüğüne kavuşan Hamas Batı Şeria Bürosu Dış İlişkiler Yetkilisi Casir el-Bergusi, Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde insanlık dışı koşullarda tutulduğunu söyledi.

Esaret koşulları: İşkence, aşağılama ve aç bırakılma

Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli esirlerin hapishanelerde aç bırakıldığını, aşağılandığını ve işkencelere maruz kaldığını belirtti. Bergusi, yaşananları "insanlığın topyekun yok edilmesi" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinlilerin hapishanelerde yaşadığı zulüm, kelimelerle, hikayelerle hatta filmlerle bile anlatılamayacak kadar korkunç ve hayal gücünün ötesinde."

Bergusi, birkaç ay içinde hapisten çıkanların neredeyse iskelete dönüştüğünü, annelerin bile çıktıktan sonra çocuklarını tanımakta zorlandığını söyledi. Hapishanede tutulanlara idrar karıştırıldığı, üzerlerine işendiği ve saatlerce işkence edildiği iddiaları Bergusi tarafından aktarıldı.

Yahya Sinvar ile esaret dönemine ilişkin anılar

Bergusi, İsrail ile girdiği çatışmada şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ile Hadarim cezaevindeki esareti sürecinde aynı bölümde kaldığını ve Sinvar'ın iradesini koruduğunu anlattı. Bergusi, Sinvar için "Sinvar esaret koşullarında bile sadece Filistin halkının değil, bütün ümmetin içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını hayal eden bir liderdi." dedi.

Bergusi, kendisinin 9 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ve Sinvar'ın da pek çok kez müebbet hapis aldığı bilgisini paylaştı. Bir sohbet sırasında Sinvar'a "Buradan çıktığında ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sorduğunu, Sinvar'ın ise "Ben hapisten çıktığımda bütün dünyayı tek ayağı üzerinde tutacak bir iş yapacağım." diye yanıt verdiğini aktardı ve bu sözleri "ne dediğini bilen bir komutanın sözü" olarak nitelendirdi.

Takas anlaşmaları ve kararlılık

Bergusi, Sinvar'ın esirlerden sorumlu olduğu dönemde "Özgürlere Vefa" adlı ilk takas anlaşmasının gündeme geldiğini ve Sinvar'ın listede en üst sırada olmasına rağmen, listede Kudüs'ten kimse yer almayınca "Kudüs'ten vazgeçemeyiz" diyerek anlaşmayı reddettiğini ve bu nedenle anlaşmanın 3 yıl geciktiğini söyledi.

Aksa Tufanı, liderlik ve sembolizm

Bergusi, Sinvar'ın savaş sırasında askerleriyle birlikte çatışmanın en yoğun olduğu bölgelerde yer aldığını, İsrail medyasının anlattığının aksine lüks içinde yaşamadığını vurguladı. Bergusi, Aksa Tufanı Operasyonu'nu 7 Ekim 2023 tarihiyle bağlantılı olarak "akılcılığın zirvesi" şeklinde değerlendirdi ve bu operasyonun Filistin meselesini küresel düzeyde yeniden gündeme taşıdığını belirtti.

Sinvar için "gelecek kuşaklarda, tüm özgürlük mücadeleleri için bir ilham kaynağı olacak" ifadesini kullanan Bergusi, sembol şahsiyetlerin itibarsızlaştırılması çabalarına dikkat çekti ve örnek olarak Salih el Aruri ile İsmail Heniyye aleyhine yürütülen karalama kampanyalarını hatırlattı.

Bergusi'den kapanış sözleri

Bergusi konuşmasını şöyle tamamladı: "Yahya Sinvar, bir savaşçı olarak, ön saflarda, son nefesine kadar savaşırken görünüyor, yaralılara yardım ederken, son nefesinde bile direnirken, adeta 'Ben halktan uzak değilim. Ben halk gibi açım hatta onlardan daha fazla. Ben tünellerde saklanmıyorum, savaşın en şiddetli anında, yıkılmış evlerin arasında ön saflarda savaşan bir askerim.' diyordu. O, gelecek kuşaklarda, tüm özgürlük mücadeleleri için bir ilham kaynağı olacaktır."

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde...

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde özgürlüğüne kavuşan Hamas Batı Şeria Bürosu Dış İlişkiler Yetkilisi Casir el-Bergusi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)
2
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' Dünyaya Örnek Olacak — Dicle Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
3
Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Liderlik Çağrısı
4
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile 9 Şüpheli Adliyeye Sevk
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
TDT 9. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Taşkent'te — Osman Aşkın Bak'tan Gazze Mesajı
7
Tekirdağ'da Ceviz Hasadı Başladı: Bozuk Orman Arazileri Verime Döndü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği