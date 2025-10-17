Casir el-Bergusi: Filistinliler İsrail Hapishanelerinde İşkenceye Maruz

Casir el-Bergusi: Filistinliler İsrail hapishanelerinde işkence, aşağılama ve aç bırakılma iddiası

HALİL İBRAHİM MEDET/MEHMET KARA - Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde özgürlüğüne kavuşan Hamas Batı Şeria Bürosu Dış İlişkiler Yetkilisi Casir el-Bergusi, Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde insanlık dışı koşullarda tutulduğunu söyledi.

Esaret koşulları: İşkence, aşağılama ve aç bırakılma

Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli esirlerin hapishanelerde aç bırakıldığını, aşağılandığını ve işkencelere maruz kaldığını belirtti. Bergusi, yaşananları "insanlığın topyekun yok edilmesi" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra Filistinlilerin hapishanelerde yaşadığı zulüm, kelimelerle, hikayelerle hatta filmlerle bile anlatılamayacak kadar korkunç ve hayal gücünün ötesinde."

Bergusi, birkaç ay içinde hapisten çıkanların neredeyse iskelete dönüştüğünü, annelerin bile çıktıktan sonra çocuklarını tanımakta zorlandığını söyledi. Hapishanede tutulanlara idrar karıştırıldığı, üzerlerine işendiği ve saatlerce işkence edildiği iddiaları Bergusi tarafından aktarıldı.

Yahya Sinvar ile esaret dönemine ilişkin anılar

Bergusi, İsrail ile girdiği çatışmada şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ile Hadarim cezaevindeki esareti sürecinde aynı bölümde kaldığını ve Sinvar'ın iradesini koruduğunu anlattı. Bergusi, Sinvar için "Sinvar esaret koşullarında bile sadece Filistin halkının değil, bütün ümmetin içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını hayal eden bir liderdi." dedi.

Bergusi, kendisinin 9 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ve Sinvar'ın da pek çok kez müebbet hapis aldığı bilgisini paylaştı. Bir sohbet sırasında Sinvar'a "Buradan çıktığında ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sorduğunu, Sinvar'ın ise "Ben hapisten çıktığımda bütün dünyayı tek ayağı üzerinde tutacak bir iş yapacağım." diye yanıt verdiğini aktardı ve bu sözleri "ne dediğini bilen bir komutanın sözü" olarak nitelendirdi.

Takas anlaşmaları ve kararlılık

Bergusi, Sinvar'ın esirlerden sorumlu olduğu dönemde "Özgürlere Vefa" adlı ilk takas anlaşmasının gündeme geldiğini ve Sinvar'ın listede en üst sırada olmasına rağmen, listede Kudüs'ten kimse yer almayınca "Kudüs'ten vazgeçemeyiz" diyerek anlaşmayı reddettiğini ve bu nedenle anlaşmanın 3 yıl geciktiğini söyledi.

Aksa Tufanı, liderlik ve sembolizm

Bergusi, Sinvar'ın savaş sırasında askerleriyle birlikte çatışmanın en yoğun olduğu bölgelerde yer aldığını, İsrail medyasının anlattığının aksine lüks içinde yaşamadığını vurguladı. Bergusi, Aksa Tufanı Operasyonu'nu 7 Ekim 2023 tarihiyle bağlantılı olarak "akılcılığın zirvesi" şeklinde değerlendirdi ve bu operasyonun Filistin meselesini küresel düzeyde yeniden gündeme taşıdığını belirtti.

Sinvar için "gelecek kuşaklarda, tüm özgürlük mücadeleleri için bir ilham kaynağı olacak" ifadesini kullanan Bergusi, sembol şahsiyetlerin itibarsızlaştırılması çabalarına dikkat çekti ve örnek olarak Salih el Aruri ile İsmail Heniyye aleyhine yürütülen karalama kampanyalarını hatırlattı.

Bergusi'den kapanış sözleri

Bergusi konuşmasını şöyle tamamladı: "Yahya Sinvar, bir savaşçı olarak, ön saflarda, son nefesine kadar savaşırken görünüyor, yaralılara yardım ederken, son nefesinde bile direnirken, adeta 'Ben halktan uzak değilim. Ben halk gibi açım hatta onlardan daha fazla. Ben tünellerde saklanmıyorum, savaşın en şiddetli anında, yıkılmış evlerin arasında ön saflarda savaşan bir askerim.' diyordu. O, gelecek kuşaklarda, tüm özgürlük mücadeleleri için bir ilham kaynağı olacaktır."

