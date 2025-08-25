DOLAR
Caspar Veldkamp: Netanyahu'nun Politikaları İsrail'e Zarar Veriyor

Eski Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyonun yaptırım engeline tepkiyle istifa ederek, Netanyahu'nun Gazze politikalarının İsrail'e zarar verdiğini ve saldırıların sona ermesi gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:44
İstifa ve Kanal 12 röportajında sert eleştiriler

Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, koalisyon ortaklarının İsrail'e yönelik yaptırımların artırılmasını engellemesi üzerine görevinden ayrılmasının ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Veldkamp, Kanal 12'ye verdiği demeçte, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırıları ve Netanyahu hükümetinin izlediği politikalara dair değerlendirmelerde bulundu. Eski Bakan, Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Veldkamp, İsrail'in güvenliğine ve geleceğine büyük önem verdiğini belirterek, ancak Netanyahu hükümetinin Gazze'deki politika ve tutumuna katılmadığını söyledi. Eski bakan şu ifadeleri kullandı: "Bir İsrail dostu olarak, Gazze kentindeki askeri operasyonun ve Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesinin mevcut eylemlerinin İsrail'in güvenliğine ve nihayetinde İsrail'in kimliğine zarar verdiği konusunda uyarmam gerektiğine inanıyorum."

Veldkamp ayrıca, Netanyahu hükümetinin uluslararası alandaki meşruiyetinin zarar gördüğüne inandığını belirterek, bu durumun hem İsrail'in hem de bölgenin çıkarlarına olumsuz yansıdığını ifade etti.

22 Ağustos'ta görevinden istifa eden Veldkamp, istifasının koalisyon ortaklarının İsrail'e yaptırımların artırılmasını engellemesi nedeniyle gerçekleştiğini hatırlattı.

