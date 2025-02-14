Çat Barajı'ndaki Yüzen Adalar Dondu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yer alan Çat Barajındaki "yüzen adalar", etkili olan soğuk hava koşulları nedeniyle dondu. Doğal güzelliği ile bilinen bu alan, her mevsim yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölgedeki kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi, yüzen adaların buz tutmasına neden oldu. Bu durum, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için etkileyici manzaralar oluşturdu.

Bölge halkından Mahmut Üzümcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlçemizde 3 gündür devam eden kar yağışı ile birlikte havaların soğuması nedeniyle adalar buz tuttu." diyerek durumu aktardı.

Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kalan kısmında yer alan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.

Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kalan kısmında yer alan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.