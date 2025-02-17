Çatalca'da Bariyere Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çatalca'da Otoyol Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca mevkisinde meydana gelen talihsiz bir kaza, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, otoyolun Nakkaş Mahallesi istikametinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Emre Yıldızcan isimli sürücü, Ankara yönüne ilerlerken kontrolünü kaybederek otomobiliyle bariyere çarptı. Kazanın hemen ardından, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda sürücü Emre Yıldızcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan iş insanı İsmail Özhan Özmen ise kazada yaralanarak, ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın nedenleri hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldı. Olayın duyulmasının ardından, bölge halkı ve yakınları trajik durumu büyük üzüntüyle karşıladı.