Çatalca'da Biyodinamik Tarımın Geleceği: Demeter Türkiye Etkinliği

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Çatalcada

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Çatalca'da düzenlenen 'Demeter Türkiye' etkinliğine katıldı. Etkinlik sırasında Adem, İhsaniye köyünde organik üretim yapan İstafil Çiftliği'ni ziyaret etti.

Biyodinamik Tarımın Önemi

Adem, etkinlikte yaptığı açıklamada, Demeter üyesi çiftliklerin organik tarım için büyük bir potansiyel taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çatalca'nın Türkiye Demeter grubuyla büyük bir atılım yapmasını bekliyorum. Burada organik üretim için geniş bir pazar oluşacak. İstanbul'a yakın konumu sayesinde, insanlar bu ürünlere ulaşımda zorluk yaşamayacaklar.”

Adem, biyodinamik tarımın yerel tarımdaki önemine dikkat çekerken, bu tür çiftliklerin kendi gübrelerini üreterek doğa dostu ürünler elde ettiklerini de sözlerine ekledi.

Demeter ve Organik Tarım

Demeter'in dünyada birçok ülkede faaliyette bulunan bir çiftçi topluluğu olduğunu ifade eden Adem, biyodinamik tarımın geçmişinin yaklaşık yüzyıla dayandığını vurguladı. Adem, çiftliklerdeki üretim çalışmalarının başında gelen cesur çiftçilere teşekkür etti.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de etkinlikte, organik ve inovatif tarımın genç çiftçiler tarafından benimsenmesinin sevindirici olduğunu belirtti ve Çatalca’nın uluslararası tarımda önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

İstafil Çiftliği'nin Biyodinamik Yaklaşımı

Demeter Türkiye Başkanı Arzu Duran, 2015 yılında İhsaniye köyünde başladığı biyodinamik tarım uygulamalarını anlattı. Duran, şu sözlerle bu tarım türünü tanımladı:

"Biyodinamik tarım, toprağı ve çiftliği bir bütün olarak ele alan, organik atıklar ve hayvan gübrelerini kullanarak kompost oluşturmayı hedefleyen bir yöntemdir."

Duran, Demeter'in dünya genelinde kabul gören organik tarım standartlarını belirleyen uluslararası bir kuruluş olduğunu ve Demeter ürünlerinin kalitesinin dünya pazarlarında tanındığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Çatalca'da düzenlenen "Demeter Türkiye" etkinliğine katıldı. Etkinlikte Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel (sol 2) de yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Çatalca'da düzenlenen "Demeter Türkiye" etkinliğine katıldı. Etkinlikte Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel (sol 2) de yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Çatalca'da düzenlenen "Demeter Türkiye" etkinliğine katıldı. Etkinlikte Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel (sol 2) de yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Çatalca'da düzenlenen "Demeter Türkiye" etkinliğine katıldı. Etkinlikte Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel (sol 2) de yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Çatalca'da düzenlenen "Demeter Türkiye" etkinliğine katıldı. Etkinlikte Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel (sol 2) de yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Çatalca'da düzenlenen "Demeter Türkiye" etkinliğine katıldı. Etkinlikte Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel (sol 2) de yer aldı.