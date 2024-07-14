Çatalca'da gaz yüklü tanker devrildi! TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı

Çatalca'da, Hezarfen Havaalanı mevkisinde seyir halinde olan gaz yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tanker sürücüsü ve yanındaki 1 kişi hafif yaralandı. TEM İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.



-M.B. idaresindeki 31 ALN 097 plakalı gaz yüklü tanker, Hezarfen Havaalanı'ndan Mahmutbey istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın sebebi henüz bilinmiyor.



-Kazada hafif yaralanan tanker sürücüsü M.B. ve yanındaki 1 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



-Kazanın ardından TEM Otoyolu İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. Bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen tankeri kaldırma çalışmaları yürütüyor.



-Kazadan dolayı TEM İstanbul yönünde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollar kullanmaları tavsiye ediliyor.



-Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kaza ve yaralılarla ilgili daha fazla bilgiyi ilerleyen saatlerde paylaşacaklarını açıkladı.

