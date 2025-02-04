Çatalca'da Gübre Satışları Denetlendi: Güvenilirlik Sağlanıyor

İstanbul'da Gübre Denetimleri Başarıyla Gerçekleştirildi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak ve taklit, tağşiş ürünlerin piyasada yer almasını engellemek amacıyla Çatalca'daki gübre satış merkezlerinde denetim yaptı.

Denetim Süreci ve Kontroller

Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler gübre paketleri ile kutularının üzerindeki bandrollerin orijinalliğini el terminali yöntemiyle kontrol etti. Denetim sırasında gübre muhafaza dolaplarının havalandırma tertibatları da incelendi.

Gübrenin Önemi ve Denetim Süreci

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Ülker, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada gübrenin, toprakta bulunan azot, fosfor ve potasyum gibi ana besin maddelerini sağlamanın yanı sıra endüstriyel bir ürün olduğunu belirtti.

Ülker, denetimlerin Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı uzman ziraat mühendisleri ve teknisyenlerince yapıldığını vurgulayarak, "Denetimlerde depolardaki yığın yüksekliğinden, rutubetli ortamların varlığına kadar bir dizi kriteri gözlemliyoruz" dedi.

İzlenebilirlik ve Güvenlik Noktaları

Mor ışıklı el terminalleri sayesinde, gübrenin üretimden son kullanıcıya kadar tüm yol haritasını izlediklerini belirten Ülker, "Nitratlı gübreler üzerinde 2017 yılından beri yoğun bir takip sürecimiz var. Bu denetimlerle potansiyel tehlikeleri önlemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ceza ve Yasal Düzenlemeler

Denetimlerde herhangi bir yasaya aykırı durumun tespiti halinde çeşitli yaptırımların uygulandığını kaydeden Ülker, her kontrolün sonucunun kanun ve yönetmeliklerde belirlenen yaptırımlar ile değerlendirildiğini ifade etti. İdari para cezaları, eğer sıkıntı daha ciddi boyutta ise cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunma gibi durumların gündeme geldiğini belirtti.