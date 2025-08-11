Çatalca'da İki Noktada Yangın: Ekipler Seferber Oldu

İstanbul Çatalca'da, Merkez Mahallesi Sahil Bulvarı'nda ve TEM Otoyolu yakınında çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahaleye devam ediyor.

İlk yangın, Merkez Mahallesi'nin Sahil Bulvarı'ndaki bir ahırda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan samanların alev almasıyla başladı. Kısa süre içinde büyüyen alevler, çevredeki otluk alana da sıçradı.

Durumun ivedilikle bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlileri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer taraftan, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki TEM Otoyolu'nda, Edirne yönünde bulunan ağaçlık alanda da başka bir yangın meydana geldi. Burada yangına havadan helikopter desteği ile müdahale ediliyor.

Her iki olay için de itfaiye ekipleri, yangının yayılmasını önlemek adına yoğun bir çaba sarf ediyor.

İstanbul Çatalca'da aynı anda 2 farklı noktada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İstanbul Çatalca'da aynı anda 2 farklı noktada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.