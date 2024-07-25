Çatalca'da Oluşan Gizem: İnsansız Deniz Aracı Bulundu

İnsansız Deniz Aracının Bulunması

İstanbul Valiliği, Çatalca'da menşei bilinmeyen bir insansız deniz aracına rastlandığını duyurdu. Olay, öğleden sonra saat 12.00 sularında Yalıköy sahilinde gerçekleşti.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Valilikten yapılan açıklamada, olay yerine Vize Kolluk Destek Timi ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Güvenlik çemberi oluşturularak, çevredeki vatandaşların güvenli bir şekilde bölgeden çıkarılması sağlandı.

Detaylar ve Soruşturma Süreci

Bölgeye intikal eden SAS timleri, 3 metre boyunda ve 1 metre genişliğinde olduğu belirlenen aracın, Karadeniz'in kuzeyinden geldiği değerlendirmesini yaptı. Yapılan incelemeler sonrasında aracın göçmen kaçakçılığında kullanılabileceği ihtimali üzerine Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.