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Çatalca'daki Eldiven Fabrikasında Yangın Çıktı

Çatalca'da bir eldiven üretim fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:31
Çatalca'daki Eldiven Fabrikasında Yangın Çıktı

Çatalca'da Fabrikada Yangın!

Çatalca'daki Nakkaş Mahallesi'nde bulunan eldiven üretim fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay Anında Alınan Önlemler

Yangının büyümesiyle birlikte, durum hemen ilgili ekiplere bildirildi. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Jandarma, çevrede güvenlik önlemleri alarak halkın güvenliğini sağlamak için çalışmalar başlattı.

Yangına Müdahale Devam Ediyor

İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için özveriyle çalışıyor. Yangının nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Çatalca'da eldiven üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çatalca'da eldiven üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çatalca'da eldiven üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çatalca'da eldiven üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çatalca'da eldiven üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çatalca'da eldiven üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çatalca'da eldiven üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çatalca'da eldiven üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çatalca'da eldiven üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çatalca'da eldiven üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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