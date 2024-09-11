Çatalca'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Çatalca'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangının söndürüldüğü bilgisi ve detaylar eklendi:

Çatalca, Nakkaş Mahallesi'nde yer alan ve eldiven üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz net olarak belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Yangın Anında Olay Yeri

Ali Rıza Efendi Caddesi'ndeki fabrikada çıkan alevler, çevrede panik yarattı. İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi olay yerine yönlendirildi. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı ve çalışanlar tahliye edildi.

İşçi Yaralandı

Yangın esnasında müdahale etmeye çalışan işçi İbrahim Yavuz, yüzünde hafif yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edilen Yavuz, basın mensuplarına olay hakkında bilgi verdi.

Yangının Nedeni ve Sonrası

Yangın hakkında konuşan İbrahim Yavuz, fabrikanın elektrik arızası yaşadığını ve bu arızanın alev almasına neden olduğunu belirtti. Yavuz, "Yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştım ama alevler hızla ilerledi ve diğer çalışanlar panikleyerek kaçmaya başladı. Kaçış esnasında polyester eldivenler de tutuştu," şeklinde ifade etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından, hasar gören fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.