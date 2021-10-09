Çatalca’da korkunç kaza! Taksi ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişelerinde ticari taksi sürücüsü araç kontrolünü kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç karşı yola çıktı. Karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpışan ticari taksi takla attı.

Saat 11:00 sularında gerçekleşenda bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. Korkunç kazada ağır yaralanan taksi sürücüsü ile tır sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle otoyol üzerinde trafik oluşurken çekici yardımıyla araçlar kaldırıldıktan sonra otoyolda trafik yeniden açıldı.