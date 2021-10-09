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Çatalca’da korkunç kaza! Taksi ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişelerinde ticari araç ile tır çarpıştı. Ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçti. Karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 13:42
Çatalca’da korkunç kaza! Taksi ile tır kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişelerinde ticari taksi sürücüsü araç kontrolünü kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç karşı yola çıktı. Karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpışan ticari taksi takla attı.


Saat 11:00 sularında gerçekleşen kazada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. Korkunç kazada ağır yaralanan taksi sürücüsü ile tır sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle otoyol üzerinde trafik oluşurken çekici yardımıyla araçlar kaldırıldıktan sonra otoyolda trafik yeniden açıldı.


Son Güncelleme: 09.10.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
KazaKuzey Marmara Otoyoluçataca
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