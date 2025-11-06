Çavdarhisar'da Buğday ve Tritikale Tohumu Ekimi Yapıldı

Çavdarhisar'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün demonstrasyon kapsamında dağıttığı buğday ve tritikale tohumlarının tarla ekimleri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında üreticilere dağıtılan buğday ve tritikale tohumlarının tarla ekimleri gerçekleştirildi.

Demonstrasyonun amacı ve uygulama

Demonstrasyon çalışmaları; verimde artış sağlamak, kaliteli üretimi teşvik etmek ve çiftçilere örnek uygulamalarla rehberlik etmek amacıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli gözetiminde yapıldı. Teknik ekip, tohum dağıtımı sonrası ekim süreçlerini yerinde takip ederek üreticilere uygulamalı destek sağladı.

Dağıtılan tohumların tarla ekimleri tamamlanırken, uygulama sahalarında çiftçilerin modern tarım tekniklerini gözlemleyip uygulama fırsatı bulmaları hedeflendi.

Beklenen etki ve izlemler

Yürütülen demonstrasyonlarla elde edilecek veriler ve uygulama sonuçları, üreticilerle paylaşılacak değerlendirme çalışmalarıyla takip edilecek. Yetkililer, projenin bölge tarımında verim ve kalite artışına katkı sağlayacağına dikkat çekti.

