Çavuşoğlu, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Öne Çıktı

Mevlüt Çavuşoğlu, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında 2024'ün önemli anlarını seçerek Suriye'deki birliği simgeleyen fotoğraflara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 14:27
Çavuşoğlu, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Öne Çıktı

TBMM NATO PA Başkanı Çavuşoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Oylama, 2024 yılına damga vuran önemli olayları ve yaşama dair fotoğrafları içeriyor.

Farklı Kategorilerde Oy Kullanımı

Çavuşoğlu, AA'nın muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi. Oylama, Roketsan, Lifebox ve Sony gibi kuruluşların katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerinden oluşuyor.

Özgür Suriye Kategorisinde Sembolizm

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını seçen Çavuşoğlu, bu fotoğrafın Suriye'nin etnik ve dini çeşitliliğini, birlik ve dayanışmayı simgelediğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Fotoğrafta insanlar tüm kollardan Emevi Meydanı'na geliyor. Bu, Suriye'nin hem sınır ve toprak bütünlüğünü, hem de içerideki birlik ve istikrarı simgeliyor," dedi.

Diğer Kategorilerdeki Tercihleri

Haber kategorisinde, Barış Seçkin'in "Dış İşleri", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar" ve Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğraflarını oyladı. Spor kategorisinde ise Cem Özdel'in "Dalgalar arasında", Gökhan Balcı'nın "Şükür", Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" ve diğer fotoğraflara oy verdi.

AA'nin Rolü ve Ödül Oylamasının Önemi

Çavuşoğlu, AA'nın çok sayıda dilde dünya genelinde gerçek ve objektif haberleri aktardığını belirtti. "Türkiye içinde de anlık bilgileri en hızlı ulaştıran ajansız. Gurur duyuyoruz. Her yıl geleneksel hale gelen, çekilen fotoğrafları katılımcı bir anlayışla en iyisini seçmek için bizlere ulaştırıyorlar. Bu yıl da birbirinden güzel ve anlamlı fotoğraflar var. Bu fırsatı bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt...

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Çavuşoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt...

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Çavuşoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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