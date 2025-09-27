Çaybaşı'nda 2 Katlı Ahşap Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Kurudere Mahallesi'nde çıkan yangında Halit Ahretlikoğlu'na ait 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi; yangının nedeni bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:06
Kurudere Mahallesi'nde çıkan yangın söndürüldü; nedeni henüz belirlenemedi

Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde, Halit Ahretlikoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü; ancak ev kullanılamaz hale geldi.

