Çaycuma'da Otomobil Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Çaycuma-Zonguldak kara yolunda meydana gelen kazada bir otomobil, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma’dan Zonguldak istikametine giden Volkan Ergin yönetimindeki 78 YB 446 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin, önünde seyreden çakıl kamyonuna arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle otomobil büyük hasar aldı.

Sürücü Volkan Ergin olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan İlhan Ö. ile Hakan T. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve polis sevk edildi.

Hastane ve soruşturma

Yaralılar, gelen ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Volkan Ergin'in cenazesi morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

