Çaycuma’da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Çaycuma’da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

Kaza ve müdahale

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Çaycuma-Zonguldak kara yolunun Kayıkçılar mevki üniversite kavşağında tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bakacakkadı yönünden gelen ve dorse takılı 74 BU 261 plakalı tır, kavşakta dönüş yaptığı sırada Çaycuma istikametinden gelen B.K. idaresindeki 67 AFL 172 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı ve her iki araçta maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

