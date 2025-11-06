Çayırova'da Yol Yenileme: 3 Mahallede 5 Sokakta Asfalt Çalışması

Çayırova Belediyesi, Çayırova, Akse ve Atatürk mahallelerinde 5 sokakta üstyapı çalışması yaparak 450 ton asfalt kullandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:56
Çayırova'da 3 Mahallede Yol Yenileme Çalışması

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova, Akse ve Atatürk mahallelerinde toplam 5 sokakta asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma Detayları

İlçede vatandaşların ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürütülen üstyapı çalışmaları kapsamında Çayırova Mahallesinde 5206. ve 5212. Sokakta eski asfaltlar kazındı ve yeni asfalt serimi yapıldı. Bu iki sokak için toplam 450 ton asfalt kullanıldı.

Ekipler daha sonra Atatürk Mahallesinde 369. ve 346. Sokakta yenileme çalışmalarını tamamladı. Akse Mahallesinde ise yeni açılan 456. Sokakta PMT (plentmiks temel) serimi sonrası asfaltlama işlemi yapıldı.

Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çalışmalara ilişkin, "Ulaşım kalitesini artırmak, vatandaşlarımıza daha konforlu ve güvenli yollar sunmak amacıyla üstyapı çalışmalarımız planlı şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

