Çaykovski Gala: Süreyya Operası'nda Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel

İDOB, Çaykovski'nin bale seçkilerini Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sundu; Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel bölümleri 14 ve 17 Ekim'de yeniden sahnede.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 13:17
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin klasikleşmiş bale eserlerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Sahneye taşınan program, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Program ve repertuvar

"Çaykovski Bale Gala" başlıklı konserde, "Kuğu Gölü" ve "Uyuyan Güzel" balelerinden seçilmiş bölümlerin yanı sıra klasik bale repertuvarının seçkin örnekleri sahnelendi. Performans, hem müzikal hem de koreografik açıdan öne çıkan sahnelemelere ev sahipliği yaptı.

Tekrar gösterimler ve solistler

Program, 14 ve 17 Ekim'de yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sahne alan solist dansçılar arasında Berfu Elmas, Batur Büklü, Gizem A. Tuncay, Çağatay Özmen, Berin Günay, Berkay Günay, Merve Erdier, Ayşe Aras, Arda Erkara, Elifsu Pamukçu ve Matthew Solovieff yer aldı.

İDOB'un bu sunumu, Çaykovski'nin evrensel eserlerini İstanbul izleyicisiyle buluşturarak klasik bale geleneğini canlı tutma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

