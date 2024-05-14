ÇAYKUR'da mevsimlik işçiler belirlendi: Kura çekimi sonuçları açıklandı!

ÇAYKUR'a alınacak 1002 mevsimlik işçi için kura çekildi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında mevsimlik işçi olarak çalıştıracak adayları belirlemek üzere kura çekimi gerçekleştirdi. Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekimine, 41 bin 465 kişi başvuruda bulunmuştu.



Yerel bir televizyon kanalı tarafından canlı yayınlanan kura çekiminde, 1002 asil ve 1002 yedek isim belirlendi. Bu işçiler ÇAYKUR'un 49 fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışacaklar.

Ayrıca, çay eksperi kadrosu için yapılan başvurularda yeterli sayıda adayın olmaması üzerine, KPSS şartı aranmaksızın yeniden ilana çıkıldığı duyuruldu.

Kura çekimi, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, daire başkanları, sendika ve parti temsilcileri, muhtarlar, diğer yetkililer ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Süreç yaklaşık 11 saat sürdü ve kamuya açık olmayan bir şekilde gerçekleştirildi. Bu adımlarla, ÇAYKUR'un mevsimlik işçi alımı süreci tamamlanmış oldu.