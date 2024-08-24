Caz Festivali Mitroviça'da Etnik Birleşim Sağlıyor

Mitroviça'da Müzik ve Birliktelik

Kosova’nın "bölünmüş şehri" olarak bilinen Mitroviça, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Uluslararası Caz Günleri festivaline ev sahipliği yapıyor. Farklı etnik gruplardan müzisyenler, festivale katılarak müziğin birleştirici gücünü yansıtıyor.

Festival İle Kadın ve Genç Müzisyenlere Destek

Festivalin direktörü Rona Nishliu, etkinliğin bu yılki programını özellikle kadın ve genç caz müzisyenlerine adadıklarını belirtti. Nishliu, "Zorlu koşullara rağmen bu yıl festivali gerçekleştirebildik. Mitroviça hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen büyük namlı sanatçıların buraya katılmasından memnunuz" dedi.

Etnik Gönüllülerle Birlikte

Mitroviça’da yaşayan tüm etnik gruplardan gönüllülerin festivalde görev aldığı bilgisini veren Nishliu, konserlerin müzikseverlere açık olduğunu vurguladı.

İlginç Müzikal Performanslar

22-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen festivalde; Gunhild Carling, Kinga Glyk, Francesca Tandoi gibi ünlü caz sanatçıları, Balkan ülkeleri ve Kosova’daki genç müzisyenlerle birlikte sahne aldı.

Bölünmüşlüğün Sembolü: İbre Köprüsü

Mitroviça, 25 yıl önceki savaş sonrası etnik grupların bölünmesiyle hala "bölünmüş şehir" olarak kalmaya devam ediyor. Ana köprü, 1999'dan beri araç trafiğine kapalı olup yalnızca yayalar için geçiş imkanı sunuyor. Köprü üzerindeki NATO Barış Gücü (KFOR) askerleri nöbet tutuyor.

Kosovalı yetkililer, bu köprüyü araç trafiğine açmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ancak Batılı ülkelerin büyükelçilikleri ve Sırbistan yetkilileri, bu duruma karşı çıkarak gösteriler düzenliyorlar.

Kosova’nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça’da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.

Kosova’nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça’da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.

Kosova’nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça’da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.

Kosova’nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça’da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.

Kosova’nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça’da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.

Kosova’nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça’da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.

Kosova’nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça’da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.

Kosova’nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça’da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.

Kosova’nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça’da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.

Kosova’nın "bölünmüş şehri" olarak anılan Mitroviça’da yaşayan farklı etnik gruplar, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Caz Günleri" festivalinde müziğin birleştirici gücünde buluşuyor.