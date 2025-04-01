CDU/CSU'nun Oyları Düşerken AfD'nin Yükselişi Devam Ediyor

Almanya'da Siyasal Dalgalanmalar

Almanya'da yapılan son anket, 23 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranlarında kayda değer bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Forsa şirketinin RTL televizyon kanalı için gerçekleştirdiği ankete göre, genel seçimlerde %28,6 oy alan CDU/CSU, mevcut durumda oy oranını 3,6 puan kaybederek %25'e geriledi.

AfD'nin Yükselişi

Seçimlerde %20,8 oyla ikinci olan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ise oy oranını 3,2 puan artırarak %24'e yükseltti. Bu oran, AfD'nin bugüne kadar ölçülen en yüksek oy oranı oldu.

Koalisyon Görüşmeleri ve Diğer Partiler

Hükümeti kurmak için koalisyon görüşmelerine başlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD), genel seçimlerde %16,4 oy almasına rağmen mevcut ankette %15'e geriledi. Yeşillerin oy oranı %11,6'dan %12'ye çıkarken, Sol Parti'nin oy oranı ise 1,2 puan artarak %10'a ulaştı.

Friedrich Merz'e Güven Sarsılıyor

Almanya'da kurulacak hükümette başbakanlık görevini üstlenmesi beklenen CDU Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz için güven oranları düşüyor. Son olarak düzenlenen ankette Merz'e güvenenlerin oranı %28 iken, güvenmeyenlerin oranı %70 olarak belirlenmiş durumda. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen ankette bu oranlar sırasıyla %36 ve %60 olarak tespit edilmişti.