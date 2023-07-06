Cebinde 1 TL, 25 kuruş ve 50 kuruşu olanlara müjde! Hemen kontrol edin

Kumbaralarda genellikle bozuk paralar biriktirilirken, zamanla Türkiye'deki enflasyon kağıt ve madeni paraların değerini etkilemeye devam etmektedir. Türk Lirası değer kaybetmekte ve aynı zamanda banknotların gramajı da azalmaktadır. Özellikle dolar kuru, seçim öncesinde yaklaşık 1 sene boyunca 18 TL civarında seyrederken, seçim sonrasında yükselişe geçmiş ve yapılacak faiz artışlarıyla birlikte 25-26 TL aralığında sabitleneceği beklenmektedir.



YENİ BANKNOTLARLA İLGİLİ GELİŞME





100-200 TL'lik banknotlar, artan enflasyon nedeniyle alışverişleri karşılamak için yeterli olmamaktadır. 2009 yılında piyasaya sürülen 200 TL banknotunun da değeri giderek azalmaktadır. Bu durum, 500 ve 1.000 TL banknotların piyasaya sürülme taleplerini artırmaktadır. Ancak bu konuda henüz bir gelişme yaşanmamaktadır.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL madeni paralarında değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik, özellikle otomatlar gibi yerlerde 25, 50 kuruş ve 1 TL'lerin tanınmamasına neden olmaktadır. Bu nedenle, yeni basılmış 1 TL ve 50 kuruş madeni paraları kullanırken dikkat etmek önemlidir. Kontrol ederek bu paraları otomatlara atmak, olası sorunların önüne geçmek için önemli bir adımdır.

1 TL'nin gramajı 8.2 gramdan 6.6 grama, 50 kuruşun gramajı ise 6.8 gramdan 5.5 grama düşürülmüştür. Bu düşüş, madeni paraların üretim maliyetinde ciddi bir tasarruf sağlamıştır.

Gelecek günlerde ise 500 ve 1.000 TL'lik banknotlarla ilgili gelişmelerin yaşanması beklenmektedir. Bu durum, para piyasasında yeni bir döneme işaret etmektedir.