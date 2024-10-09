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Çekmeköy Belediyesi İki Arsa Satışı İçin Onay Verdi

Çekmeköy Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait iki arsanın satışı için Meclis'ten onay aldı. Tartışmalarla geçen toplantının detayları burada.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:42
Çekmeköy Belediyesi İki Arsa Satışı İçin Onay Verdi

Çekmeköy Belediye Meclisi'nden Arsa Satışları İçin Onay

Çekmeköy Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait iki arsanın satışını onayladı. Meclis toplantısı, 1. Başkanvekili Bora Kılıç yönetiminde belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantı Gündemi ve Tartışmalar

Gündemde, Alemdar Adalı ve Merkez mahallelerinde bulunan iki arsanın satış maddesi de yer aldı. AK Parti Meclis Üyesi Şenol Alan, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Alan, CHP'nin geçmişteki taşınmaz satışlarına karşıt duruşunu eleştirerek, "CHP grubu, geçmişte bütçe dönemlerinde 'Biz iktidar olduğumuzda bir metrekare dahi arsa satışı yapmayacağız.' demişti. Ancak şimdi durum değişti, bu satışlar kaçınılmaz bir gereklilik," dedi.

Önerge ve Sorular

AK Parti Meclis Üyesi Nuray Tak, Şehit Arif Kalafat Doğa Parkı’nda kadınlara yönelik oluşturulan alanın durumu hakkında soru önergesi sundu. Tak, park alanının bir aydan fazla süredir Suadiye Lions Kulübü tarafından kermes amaçlı kullanıldığını belirtirken, yapılması planlanan kadın merkezinin de aynı kulübe tahsis edilip edilmeyeceğini sordu.

Ayrıca, AK Parti'li Zabit İspir, daha önce uygulanan kırtasiye ürünü destek miktarının düşürülmesine ilişkin bir başka önerge sundu. Bu durum, kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerin sağlanmasında kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı üzerine daha fazla tartışma başlatabilir.

Meclis toplantısının ardından, satış tekliflerini içeren gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Çekmeköy Belediyesi meclis toplantısı, 1. Başkanvekili Bora Kılıç yönetiminde belediye hizmet...

Çekmeköy Belediyesi meclis toplantısı, 1. Başkanvekili Bora Kılıç yönetiminde belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Belediye Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait iki arsanın satışına oy çokluğuyla onay verdi.

Çekmeköy Belediyesi meclis toplantısı, 1. Başkanvekili Bora Kılıç yönetiminde belediye hizmet...

Çekmeköy Belediyesi meclis toplantısı, 1. Başkanvekili Bora Kılıç yönetiminde belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Belediye Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait iki arsanın satışına oy çokluğuyla onay verdi.

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