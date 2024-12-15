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Çekmeköy'de Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralı veya ölü bulunmadı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 05:55
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 08:40
Çekmeköy'de Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çekmeköy'deki Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, Merkez Mahallesi Dutluk Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, teras katta mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Ayrıca, binadaki 20 daire de kısa sürede tahliye edildi.

Yangın Anında Vatandaşların Tepkisi

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binadaki duman tahliyesi de gerçekleştirildi. Bina sakinlerinden Bekir Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşularının uyarısıyla yangını fark ettiklerini belirtti. Akgün, "Dışarı çıktığımızda teras katın yandığını gördük. İçeride mahsur kalanlar vardı, itfaiye onları dışarı çıkardı. Allah'a şükür ölen ya da yaralanan olmadı." şeklinde konuştu.

Yangın sonrası bir can kaybı ve yaralanma olmaması, apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar için sevindirici bir gelişme oldu.

İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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