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Çekmeköy'de Kilise Derneğine Kurşunlama: 2 Şüpheli Yakalandı

Çekmeköy'de bir kiliseye ait derneği kurşunlayan 2 kişi gözaltına alındı, olayla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:48
Çekmeköy'de Kilise Derneğine Kurşunlama: 2 Şüpheli Yakalandı

Çekmeköy'de Kilise Derneğine Saldırı

Çekmeköy'de meydana gelen olayda, bir kiliseye ait derneğin kurşunlanması sonucu 2 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık sabahı Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde bulunan Kurtuluş Kiliseleri Derneği'nin hedef alındığına dair inceleme başlattı.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, kimlikleri belirlenen Serkan P. (33) ve Veysi A. (33), ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Veysi A'nın ikametinde, olayda kullanılan tabancanın ele geçirildiği belirtiliyor.

İfadelere Göre Olayın Nedeni Alacak Verecek Meselesi

Emniyetteki ifadesinde, Serkan P., olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını ve Göngören'den Veysi A. ile birlikte olay yerine geldiklerini, derneğe bir el ateş ettiklerini aktardı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık sabahı Çamlık Mahallesi Şahinbey...

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık sabahı Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde faaliyet gösteren Kurtuluş Kiliseleri Derneğinin tabancayla kurşunlanmasına yönelik başlattığı inceleme sonrasında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık sabahı Çamlık Mahallesi Şahinbey...

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık sabahı Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde faaliyet gösteren Kurtuluş Kiliseleri Derneğinin tabancayla kurşunlanmasına yönelik başlattığı inceleme sonrasında 2 kişiyi gözaltına aldı.

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