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Çekmeköy'de Mobilya Mağazasında Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Çekmeköy'deki mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Bir görevli hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 17:20
Çekmeköy'de Mobilya Mağazasında Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Yangın Çekmeköy'de Korkuttu

Çekmeköy’ün Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde mobilya ürünleri satan 4 katlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangının çıktığı esnada bölgeden geçen vatandaşlar, durumu hemen acil yardıma bildirdi. İhbarın ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Dumandan Etkilenen Görevli Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir mağaza çalışanı, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangın sonucu mağazada önemli ölçüde hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma sürdürüldüğü bildirildi.

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