Çekmeköy'de Otobüs Bariyerlere Çarpıp Yan Yola Devrildi — 34 HO 2867

Çekmeköy'de otobüs bariyerlere çarpıp yan yola devrildi

Şile Otobanı yan yolunda sabah erken saat kazası

Çekmeköy'de seyir halindeki bir özel halk otobüsü, şoförünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp yan yola devrildi.

Edinilen bilgiye göre 05.30 sıralarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen 34 HO 2867 plakalı otobüs şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşıp yan yola savruldu.

Kaza, Çekmeköy Merkez Mahallesi Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametinde meydana geldi. Olayda yetkililerden alınan bilgiye göre can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikameti bir süre trafiğe kapatıldı ve güvenlik önlemleri alındı. Sürücü ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

