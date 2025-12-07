Çekmeköy'de Otobüs Bariyerlere Çarpıp Yan Yola Devrildi — 34 HO 2867

Çekmeköy'de 05.30'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 34 HO 2867 plakalı özel halk otobüsü bariyerleri aşarak yan yola devrildi; can kaybı veya yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 06:42
Çekmeköy'de Otobüs Bariyerlere Çarpıp Yan Yola Devrildi — 34 HO 2867

Çekmeköy'de otobüs bariyerlere çarpıp yan yola devrildi

Şile Otobanı yan yolunda sabah erken saat kazası

Çekmeköy'de seyir halindeki bir özel halk otobüsü, şoförünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp yan yola devrildi.

Edinilen bilgiye göre 05.30 sıralarında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen 34 HO 2867 plakalı otobüs şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşıp yan yola savruldu.

Kaza, Çekmeköy Merkez Mahallesi Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikametinde meydana geldi. Olayda yetkililerden alınan bilgiye göre can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından Şile Otobanı yan yol Ümraniye istikameti bir süre trafiğe kapatıldı ve güvenlik önlemleri alındı. Sürücü ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

ÇEKMEKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOBÜS TAKLA ATTI

ÇEKMEKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOBÜS TAKLA ATTI

ÇEKMEKÖY'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOBÜS TAKLA ATTI

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eymen’in Valilikte Memur Hayali Açık Kapı’da Gerçekleşti
2
Adapazarı D-020'de yolun karşısına geçen kadın otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
3
Manisa'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
4
İznik'teki Bazilika ve Mezarlıklar Eşkıya Çıkarılıyor
5
Pakistan'da LPG Tanker Patlamasında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
6
39 Yıl Sonra Özgürlüğüne Kavuşan Filistinli Beşşar Şerif Yahya'nın Hikayesi
7
Kayseri’de 3’üncü Kattan Çarşafla İndiler: 2 Gözaltı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi