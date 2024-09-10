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Çekmeköy'de Tehlikeli Sürüşe Cezai İşlem

Çekmeköy'de makas atan sürücüye 7.819 lira para cezası uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu davranışa karşı önlemler alınıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 12:19
Çekmeköy'de Tehlikeli Sürüşe Cezai İşlem

Çekmeköy'de Trafik Güvenliğine Büyük Darbe

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, trafikte makas atarak tehlikeye neden olan bir sürücüye ağır bir ceza kesildi. Söz konusu sürücü, 7.819 lira para cezası ile cezalandırıldı.

Sosyal Medya İhbarı

Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerinin, Çekmeköy-Şile yolu üzerinde gerçekleşen ve sosyal medya platformlarında yayımlanan tehlikeli sürüş görüntüleri üzerine harekete geçmesi ile ortaya çıktı. Görüntülerin paylaşım tarihi 8 Eylül. Ekipler, bu hızla ve dikkatsizce araç kullanan sürücünün kimliğini belirlemeyi başardı.

Ceza ve Yasal İşlem

Belirlenen 34 KLT 950 plakalı aracın sürücüsü M.Ö. olarak tespit edildi. M.Ö., kendisine "makas atmak", "yakın takip yapmak" ve "kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" gerekçeleriyle toplam 7.819 lira ceza ödedi. Olay sonrası, sürücü yasal işlemler için Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Hız ve dikkatsizliğin yol açtığı tehlikelerden uzak durmak için tüm sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

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