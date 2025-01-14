Çekmeköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

İstanbul Çekmeköy'de Trafik Kazası Gerçekleşti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Kuzey Çevre Otoyolu Çekmeköy mevkisinde, Çavuşbaşı istikametinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Seyir halindeki 80 AGU 971 plakalı hafif ticari araç, 35 CBP 744 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralanarak, olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yaralılar, kazanın yaşandığı alanda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, kaza nedeniyle o alanda trafik yoğunluğu oluştu.