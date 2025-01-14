Çekmeköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

İstanbul Çekmeköy'de hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 07:37
Çekmeköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

İstanbul Çekmeköy'de Trafik Kazası Gerçekleşti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Kuzey Çevre Otoyolu Çekmeköy mevkisinde, Çavuşbaşı istikametinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Seyir halindeki 80 AGU 971 plakalı hafif ticari araç, 35 CBP 744 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralanarak, olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yaralılar, kazanın yaşandığı alanda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, kaza nedeniyle o alanda trafik yoğunluğu oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
2
Tekirdağ'da Kurum Müdürleri AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
3
14 Ocak 2025: Politika, Ekonomi ve Spor Gündemi
4
Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
CENTCOM Komutanı Kurilla, Suudi Arabistan ve Mısır'da Temaslarda Bulundu
6
İzmir Valisi Elban, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
7
Dikeledi Kasırgası Madagaskar'da 3 Can Aldı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!