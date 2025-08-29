DOLAR
Çekmeköy'de Tuncay Meriç cinayeti: 7 şüpheli gözaltında

Çekmeköy'de 27 Ağustos'ta kafede öldürülen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç ile ilgili Edirne'de yakalanan şüpheli dahil 7 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:38
Soruşturmada son gelişmeler

İstanbul'da eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49)'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 7 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, 27 Ağustos tarihinde Çekmeköy'de bir kafede meydana geldi. Meriç, oturduğu sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyı düzenlediği değerlendirilen şüphelinin Edirne'de yakalandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca 6 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen zanlılar, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

