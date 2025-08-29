Çekmeköy'de Tuncay Meriç cinayeti: 7 şüpheli gözaltında
Soruşturmada son gelişmeler
İstanbul'da eski Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49)'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 7 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.
Olay, 27 Ağustos tarihinde Çekmeköy'de bir kafede meydana geldi. Meriç, oturduğu sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silahlı saldırıyı düzenlediği değerlendirilen şüphelinin Edirne'de yakalandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca 6 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen zanlılar, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.