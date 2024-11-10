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Çekmeköy'de Zincirleme Trafik Kazasında 2 Yaralı

Çekmeköy'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı ve olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:37
Çekmeköy'de Zincirleme Trafik Kazasında 2 Yaralı

Çekmeköy'de Zincirleme Trafik Kazası Gerçekleşti

Çekmeköy'de, 4 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çamlık mevkisinde meydana gelen olayda, 09 NB 300 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı ve yol üzerindeki diğer araçlara çarptı.

Kaza Anı ve Sonrası

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyere çarparak durabildi. Kazaya karışan araçlar arasında biri kamyon olmak üzere toplamda 4 araç bulunmaktaydı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Bariyere çarpan otomobilde sıkışan sürücü, olay yerindeki ekipler ile çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle yaşanan trafik aksaklığı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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