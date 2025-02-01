Çekmeköy'deki Lastik Deposunda Yangın: 53 İtfaiye Aracı ile Müdahale

Çekmeköy'de Lastik Depo Yangını

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir lastik deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki tekstil atölyesine de sıçradı. Yangın, Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde yer alan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Olay Yerinde Acil Müdahale

İhbarın akabinde, olay yerine çok sayıda itfaiye ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmasıyla birlikte itfaiye ekipleri duruma müdahale etmek için seferber oldu. Hızla yoğun dumana neden olan yangına, 53 araç ve 133 personel ile yapılan müdahale sürüyor.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangının çevredeki iş merkezleri ve diğer depolara sıçramaması için itfaiye, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bu sırada, yanan lastik deposundan zaman zaman patlama sesleri duyulması, durumu ciddileştiriyor.

Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.