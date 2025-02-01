Çekmeköy'deki Lastik Deposunda Yangın Söndürüldü

Çekmeköy'deki Lastik Deposu Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının, Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'ndeki 3 bin metrekarelik kapalı alana sahip depodan tıkanma sebeple çıktığı bildirildi.

Yangın Araçları ve Ekipler Olay Yerinde

Olayın bildirilmesinin ardından, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, depoya komşu olan tekstil atölyesine sıçradı. Yangın anında yoğun duman oluştu.

53 Araç ve 133 Personel ile Müdahale

Yangına, toplam 53 araç ve 133 personel ile müdahale edildi. Yangın söndürülürken, lastik deposundan ara sıra gelen patlama sesleri dikkat çekti. Yangının çevredeki iş merkezleri ve depolara sıçramaması için ekipler yoğun bir çaba sarf etti.

Soğutma ve Duman Tahliyesi Devam Ediyor

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, ekiplerin soğutma ve dumanın tahliyesi için çalışmaları devam etmektedir.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.