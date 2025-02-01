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Çekmeköy'deki Lastik Fabrikasında Yangın Çıktı

İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:56
Çekmeköy'deki Lastik Fabrikasında Yangın Çıktı

Çekmeköy'deki Lastik Fabrikasında Yangın Paniği

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde yer alan 3 bin metrekare kapalı alana sahip bir lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın gerçekleşmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıktığı alanın etrafında güvenlik önlemleri alınırken, çalışanların güvenliği için ambulanslar da olay yerine yönlendirildi.

Yangının büyümemesi ve yerleşim alanlarına zarar vermemesi için ekiplerin hızlı hareket etmesi büyük önem taşıyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylar ise yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lastik fabrikasında çıkan yangına...

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lastik fabrikasında çıkan yangına...

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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