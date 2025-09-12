Çekya Almanya'dan 44 Leopard 2A8 Tankı Satın Alacak

Çekya, Almanya'dan 44 adet Leopard 2A8 ana muharebe tankı için 1,34 milyar avroluk anlaşma imzaladı; ayrıca 19 Leopard sistemi daha planlanıyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:06
Çekya'nın, Almanya'dan 44 adet Leopard 2A8 tipi ana muharebe tankı satın alacağı bildirildi. Konuya ilişkin bilgi, Fransız-Alman savunma şirketi KNDS tarafından paylaşıldı.

Anlaşmanın tarafları ve kapsamı

KNDS’den yapılan açıklamada, Çekya Savunma Bakanlığı adına Almanya Federal Teçhizat, Bilgi Teknolojisi ve Kullanım Dairesi ile KNDS Deutschland arasında Çekya'ya ilk etapta 44 adet Leopard 2A8 ana muharebe tankının tedariki için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın kapsamlı servis ve lojistik destek hizmetlerini de içerdiği ve toplam sipariş değerinin 1,34 milyar avro olduğu ifade edildi.

Ek alımlar ve programdaki yeri

Ayrıca açıklamada, Çekya’nın kurtarma, köprü kurma, mühendislik ve sürücü okulu araçları gibi 19 Leopard sistemi daha satın almayı planladığı ve bunun için gelecekte ayrı bir anlaşma imzalanacağı aktarıldı.

Bu anlaşmayla Çekya, Almanya ile ortak Leopard 2A8 tedarik programına katılan üçüncü ülke oldu. Söz konusu satın almanın, Çekya’nın son yıllardaki en büyük savunma alımlarından biri olduğu vurgulandı.

