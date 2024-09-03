Çekya Başbakanı Fiala, AfD'nin Seçim Başarısını Eleştirdi

Çekya Başbakanı Fiala, AfD'nin Başarısını Değerlendirdi

Almanya'nın Thüringen eyaletinde birinci, Saksonya eyaletinde ise ikinci olarak sonuçlanan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin başarısı, Çekya Başbakanı Petr Fiala tarafından endişe ile karşılandı.

Fiala'nın Açıklamaları

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarını ele alan Fiala, "Almanya'da radikal ve aşırı partilerin yükselişi ne Almanya için ne de Çekya için iyi bir gelişme." şeklinde açıklama yaptı.

Aşırı Sağın Yükselişi

Hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerde, AfD, Thüringen eyaletinde oyların %32,8'ini alarak birinci, Saksonya eyaletinde ise %30,6 oy oranıyla ikinci oldu. Bu sonuçlar, ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir aşırı sağcı partinin eyalet seçimlerinde birinci olarak tamamlaması anlamına geliyor.