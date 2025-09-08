Çekya, Belaruslu Diplomatı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti: Casusluk İddiası

Çekya, Avrupa ortaklarıyla Belarus istihbarat ağını çökerttiğini açıkladı; bir Belaruslu diplomat 'istenmeyen kişi' ilan edildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 19:07
Çekya, Belaruslu Diplomatı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti: Casusluk İddiası

Çekya, Belaruslu Diplomatı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti: Casusluk İddiası

Bakanlıktan yapılan açıklama ve gerekçeler

Çekya hükümeti, Avrupalı ortaklarıyla birlikte Belarus istihbarat ağını çökerttiklerini ve bir Belaruslu diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiklerini bildirdi.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu.

Açıklamada, Çek Güvenlik İstihbarat Servisi ve diğer Avrupa istihbarat servisleri adına gerçekleştirilen operasyonla Belarus istihbarat ağının çökertildiği savunuldu.

Metinde, istihbarat servisleri adına hareket eden bir Belaruslu diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği belirtildi ve casusluk amacıyla diplomatik korumanın kötüye kullanılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Kozan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Zanlı Gözaltında
2
Muş Varto'da 'maganda kurşunu' 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'i öldürdü
3
Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret
4
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
5
Nevşehir'de AK Parti'li Gençlerin 'Boş Sıralar' Etkinliği: Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı
6
Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor
7
Türkiye'den Afganistan'a 22. İyilik Treni: 922 Ton Yardım Uğurlanıyor

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir