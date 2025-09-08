Çekya, Belaruslu Diplomatı 'İstenmeyen Kişi' İlan Etti: Casusluk İddiası

Bakanlıktan yapılan açıklama ve gerekçeler

Çekya hükümeti, Avrupalı ortaklarıyla birlikte Belarus istihbarat ağını çökerttiklerini ve bir Belaruslu diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiklerini bildirdi.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu.

Açıklamada, Çek Güvenlik İstihbarat Servisi ve diğer Avrupa istihbarat servisleri adına gerçekleştirilen operasyonla Belarus istihbarat ağının çökertildiği savunuldu.

Metinde, istihbarat servisleri adına hareket eden bir Belaruslu diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği belirtildi ve casusluk amacıyla diplomatik korumanın kötüye kullanılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.