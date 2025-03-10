Çekya Büyükelçisi Stepanek: AB, Ukrayna'nın Destekçisi Olmaya Devam Edecek

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Stepanek, AB'nin Ukrayna'ya olan desteğinin süreceğini ve NATO'nun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:03
Çekya Büyükelçisi Stepanek: AB, Ukrayna'nın Destekçisi Olmaya Devam Edecek

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'nın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğini belirtti. Stepanek, AB üyesi ülkelerin askeri kapasitelerinin uzun vadede güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, "Herkesin hatırlaması gereken şey, NATO'nun Avrupa üye devletlerinin bu mimarinin bir parçası olması gerektiğidir. Bu Türkiye'yi de kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın modern tarihindeki önemi üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Stepanek, savaşın aslen 11 yıl önce, Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla başladığını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerine saldırıp işgal etmesi, Birleşmiş Milletler Antlaşması gibi çok taraflı taahhütlerine ve 1994'teki Budapeşte Memorandumu'na aykırıdır." dedi.

Budapeşte Memorandumu'nun Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti ettiğini hatırlatan Stepanek, bu anlaşmaya saygı gösterilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.

ABD'nin Ukrayna yönetimine karşı tutumunu da değerlendiren Stepanek, "ABD'nin şu anki tutumu benim için hala tam olarak net değil." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ukrayna'nın doğal kaynaklarının satılması karşılığında müzakere edilen adil olmayan bir barış anlaşmasına zorlanmaması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Avrupa'nın güvenliğinin NATO tarafından inşa edilen kurumlara, askeri yapılara dayanması gerektiğini vurguladı. Stepanek, Avrupa ülkelerinin askeri kapasitelerini uzun vadede güçlendirmelerinin gerekeceğine işaret ederek, "NATO güvenlik yapıları, Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için kilit öneme sahiptir," dedi.

Yeni güvenlik yapılarının inşasının zaman alacağını, çaba ve maliyet gerektireceğini ifade eden Stepanek, NATO yapısına bağlı kalmanın önemini vurguladı. Türkiye'nin, NATO'nun ve Avrupa'nın güvenliğinin vazgeçilmez bir parçası olduğunun altını çizdi.

Stepanek, müzakerelerde AB'nin de yer alması gerektiğini belirtirken, Avrupa Birliği üyesi devletlerin Ukrayna'nın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğini yineledi. Ayrıca, Rusya'nın Orta Avrupa'daki varlığının endişe verici olduğunu ifade etti.

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