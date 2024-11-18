Çekya Büyükelçisi Stepanek: Türkiye, AB için Kilit Bir Ülke

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye'yi Destekliyor

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini destekleyerek, "Türkiye, AB için çok önemli bir ülke." ifadelerini kullandı. Eylül ayında Ankara'daki görevine başlayan Stepanek, Türk-Çek ilişkileri hakkında Türkçe olarak Anadolu Ajansı'na bilgiler verdi.

Dostluk ve Kültür Bağları

Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alan Stepanek, Türkiye ile olan bağlantısını da şöyle açıkladı: "Türkiye, benim için çok önemli bir ülke." İlk kez 2010'da diplomat olarak Türkiye'ye gelen Stepanek, iki halkın benzer kültürel değerler taşıdığını ve dostane bir ilişki geliştirdiklerini dile getirdi.

Ticari İlişkilerde Büyüme

Türkiye-Çekya ticaret hacminin giderek büyüdüğüne dikkat çeken Büyükelçi, "Ticaret hacmi geçen yıl 5 milyar doları aştı ve bu yılın sonunda bu rakamın 7 milyar dolara ulaşmasını umuyoruz." dedi. Ayrıca iki ülke arasındaki öğrenci değişim programlarına vurgu yaparak, eğitim ve teknolojik işbirliğinin önemine değindi.

Türk Mutfağı ve Kişisel Deneyimler

Stepanek, Türk mutfağını da çok sevdiğini belirterek, özellikle Adana kebabına hayran kaldığını ifade etti. "Dün kelle paça çorbasının tadına baktım. Çok beğendim." diyerek Türk yemekleriyle olan deneyimlerini paylaştı.

Uluslararası Gelişmelere Dair Görüşler

Stepanek, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili endişelerini dile getirirken, uluslararası hukuka saygının önemini vurguladı. Gazze konusundaki yorumlarında ise iki devletli çözümün gerekliliğine dikkat çekti. "Bu savaştan mutlu değiliz, büyük bir tehlike bütün bölge için." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ankara'daki görevine eylülde başlayan Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, Türkiye-Çekya ilişkilerini ve Ankara'daki yaşamını Türkçe olarak AA'ya anlattı.

Ankara'daki görevine eylülde başlayan Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, Türkiye-Çekya ilişkilerini ve Ankara'daki yaşamını Türkçe olarak AA'ya anlattı.