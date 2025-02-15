Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: ABD ve AB Müttefik, Rakip Değil

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin, Ukrayna'da süren savaşa dair herhangi bir ayrışmanın önüne geçmek için müttefiklik temelinde şekillendiğini vurguladı.

Pavel, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) panelinde yaptığı konuşmada, AB'nin Ukrayna'daki stratejik kırmızı çizgilerini belirleyip Kiev yönetimiyle koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. "ABD’li müttefiklerimize, eğer Avrupa ve Ukrayna için sorumluluk alıyorsak, o zaman masada olmalıyız demeliyiz," diyerek, işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Pavel, bir ülkeye ilişkin karar alınırken, o ülkenin süreçten dışlanmaması gerektiğini belirtti ve AB'nin karar alma mekanizmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı. "AB'nin yeni yönetiminin ilk eylemleri, bu yönlü adımlar atma çabasındadır," dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna üzerindeki hedeflerini eleştiren Pavel, Putin'in amacının, Ukrayna'yı haritadan silmek ve demokratik olarak seçilmiş hükümetini ortadan kaldırmak olduğunu savundu. Pavel, "Bizim ona söyleyeceğimiz; şimdi ya da daha sonra her ne yaparsa yapsın başarısız olacağı," ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya askeri ve finansal destek sağlanmasının önemine değinen Pavel, "Ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için atılacak adımlar daha kritik. Bu, Rusya'ya çok açık bir mesaj verecektir: 'Ukraynasız yapamayız ve onları yanımıza alacağız'," dedi.

Pavel, ABD'nin AB'ye karşı alacağı kabul edilemez bir karar durumunda, her iki tarafın da ortak menfaatleri olduğunu belirterek, "Müttefik olmak, bize karşılıklı açık olmayı ve gerektiğinde göz yumma olanağını sunar. Birbirimizi dinlemeli ve ortak pozisyona gelmeliyiz," şeklinde konuştu.

Son olarak Pavel, "Daha açık konuşmalıyız, özellikle de otoriter bir dille konuşulduğunda kendi argümanlarımızdan emin olmalıyız. Sesimizi yükseltmeli ve kendimize güvenmeliyiz," diyerek, ABD ile açık bir diyalog kurmanın önemini vurguladı.