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Çekya Cumhurbaşkanı Pavel'den Karadağ'a AB Desteği

Petr Pavel, Karadağ'ın AB üyelik sürecine destek vererek yatırım ve iş birliği konularına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 19:04
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel'den Karadağ'a AB Desteği

Çekya Cumhurbaskani Pavel, Karadağ'a Destek Verdi

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine yönelik desteklerini açıkladı. Pavel, resmi ziyarette bulunduğu başkent Podgoritsa'da, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic tarafından karşılandı.

Karadağ'ın Acısını Paylaştı

Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pavel, Cetinje şehrinde meydana gelen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştığını dile getirdi.

AB Yolculuğuna Destek

Pavel, Karadağ'ın AB üyelik sürecini desteklediğini belirterek, "Karadağ ve bölgedeki diğer ülkeler için AB yolunun doğru olduğuna inanıyorum. 2026 sonuna kadar AB müzakere fasıllarını bitirme konusunda somut adımların atılması gerekiyor. Bu yolda sizi desteklemeye hazırız. Çek şirketleri, siber güvenlik alanında iş birliği olanaklarına dikkat çekmeyi amaçlıyor," dedi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic'in Görüşleri

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, iki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça güçlü olduğunu ifade etti. Ülkesinin 2028 yılına kadar AB'ye üyelik hedefi bulunduğunu vurgulayan Milatovic, "2026 sonuna kadar müzakerelerdeki tüm fasılları bitirmek istiyoruz. Ekonomi, iş birliğimizin temel alanlarından biridir. Çek ve Karadağlı iş insanlarının katılacağı bir iş forumu açmayı planlıyoruz. Enerji sektörü gibi alanlarda iş birliğimizin potansiyeli oldukça büyük," şeklinde konuştu.

Turizm alanında da iş birliğinin güçlendiğini belirten Milatovic, iki ülkenin yıl boyunca bağlantı kurmasını beklediklerini ve ortak kültürel miras ile değerlerin korunmasına önem verdiklerini sözlerine ekledi.

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