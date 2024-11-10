Çekya'da Atatürk, Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Çekya'da Atatürk'ü Anma Töreni

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla anlamlı bir tören düzenledi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Tören, elçilik yerleşkesinin bahçesindeki Atatürk büstü önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış, büste çelenk koyarak atalarını saygıyla andı.

Büyükelçi Bağış'ın Açıklamaları

Törende konuşan Büyükelçi Bağış, Türk milletinin, yüksek askeri dehası ve çağının çok ötesindeki öngörüleri sayesinde tüm dünyada örnek alınan bir lidere sahip olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Bağış, "Üç yıl önce sizlerle birlikte Prag'daki ilk Atatürk büstünün açılışını yapmıştık. Bugün de eşimle birlikte o büste çelenk bırakıyoruz. Belki de sizlerle son kez birlikte oluyoruz. Bu bizim için unutulmaz bir anı oldu." dedi.

Atatürk’ün, 1923 yılında Cumhuriyet'in kuruluşundan 1938’deki vefatına kadar attığı derin temellerin, bugünkü Türkiye'nin bölgesinin güçlü ülkesi haline gelmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Uluslararası Arenada Türkiye'nin Yeri

Bağış, Türkiye'nin uluslararası arenada güvenilir bir demokrasi ve hukuk devleti olarak, ekonomik gücü ve askeri kabiliyetleri ile bölgesinde önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Atatürk'ün Cumhuriyet'in temellerini attığı günlerden kısa süre sonra Prag'a yakın bir mesai arkadaşını büyükelçi olarak gönderdiğini hatırlattı.

Bir arşivde karşılaştığı belgeden bahseden Bağış, "1936 yılında büyükelçiliğin bir daktiloya ihtiyaç duyduğu ifade ediliyordu. Ankara'dan gelen cevap ise, 'Bu sene bütçemiz buna imkan vermiyor. Önümüzdeki yıl için değerlendirelim' şeklindeydi. O günün Türkiye'sinden bugünün Türkiye'sine uzanan bu değişim, Cumhuriyet’in en büyük kazancımız olduğunu gösteriyor. Atatürk'ün Türk milletine en büyük armağanı oldu." diyerek sözlerini tamamladı.

Törene Katılanlar

Törende, Askeri Ataşe Kurmay Albay Emrullah Altan Ayhan da konuşma yaptı. Törene, Çekya'da bulunan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Asbaşkan Melike Ertekin ve diğer Türk ve yabancı diplomatlar katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğince düzenlenen törende, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında anıldı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğince düzenlenen törende, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında anıldı.