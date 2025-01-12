Çekya'da Restoran Yangını: 6 Ölü, 8 Yaralı

Çekya'da Korkunç Yangın: 6 Kayıp, 8 Yaralı

Çekya'nın başkenti Prag’ın 90 kilometre uzağında bulunan Most kentinde, bir restoranda meydana gelen yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili ayrıntılar, Çekya polisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yangının Sebebi Dikkatsizlik Olabilir

Gece geç saatlerde gerçekleşen yangında, 6'sı ağır 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, bir kısmı başkent Prag’a, diğerleri ise yangının meydana geldiği kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis yetkilileri, yangının büyük ihtimalle dikkatsizlikten kaynaklandığını ifade ederek, olası bir kundaklama veya terör eylemi ihtimalinin düşük olduğunu duyurdu. Yangına sebep olan olayın, içinde propan gazı bulunan bir tüpün patlaması sonucu olduğu düşünülmektedir.

Olayın aydınlatılması için savcılık soruşturma başlatmıştır.