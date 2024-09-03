Çekya'da Yasa Dışı Göçmen Olayı: 30 Göçmenden Biri Hayatını Kaybetti

Çekya'da Yasa Dışı Göçmenler Ele Geçirildi

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag yakınlarındaki Veltrusy'de gerçekleşen olayda, güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir kamyonun kasasında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 30 göçmen yakalandı. Yapılan sağlık kontrollerinde, göçmenlerden birinin şuurunun kapalı olduğu tespit edildi. Ne yazık ki, müdahale edilmesine rağmen bu göçmen hayatını kaybetti.

Hükümetten Açıklama

Çekya İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili bir yazılı açıklama yaparak, D-8 otoyolunda durdurulan kamyonda bulunan göçmenlerin sağlık durumlarının kötü olduğunu belirtti. Açıklamada, hayatını kaybeden 30 yaşlarındaki kadının durumu hakkında bilgi verildi.

Yetkililer, yakalanan göçmenlerin Çekya üzerinden başka Avrupa ülkelerine geçmeyi amaçladıklarını, polis kontrolü sırasında ise bazı göçmenlerin kaçış girişiminde bulunduklarını ifade etti.

Bu tür olayların, yasa dışı göçmen akımlarının ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.