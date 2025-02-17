Çekya Genelkurmay Başkanı: "Rusya, Savaş Sona Erse de Tehdit Olmaya Devam Edecek"

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka'ya göre, Rusya'nın tehdit unsuru devam edecek, ordunun kapasitesi artırılmalı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:37
Çekya Genelkurmay Başkanı: "Rusya, Savaş Sona Erse de Tehdit Olmaya Devam Edecek"

Çekya Genelkurmay Başkanı'ndan Uyarılar

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, Ukrayna'da savaş sona erse bile Rusya'nın tehdit oluşturmaya devam edeceğini vurguladı. Rehka, ordunun kapasitesinin artırılması gerektiğini belirterek, askeri hazırlıkların önemine dikkat çekti.

Rusya'nın Gelecekteki Rolü

Rehka, ulusal bir televizyona verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna'da savaş sona erse de Rusya dost ya da öngörülebilir olmayacak." Rusya'nın her koşulda tehdit olmayı sürdüreceği görüşünü savunan Rehka, profesyonel asker sayısının artırılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Asker Sayısı Hedefi

Çekya’nın halihazırda 23 bin 600 askeri bulunduğunu ifade eden Rehka, bu sayının 37 bin 500'e çıkartılması gerektiğini ancak ülkenin nüfus ve mevcut şartlar göz önünde tutulduğunda bu hedefin gerçekçi olmadığını belirtti. Alternatif modeller düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

2030 Planları

Rehka, ülkenin 2030 planlamasına göre aktif profesyonel asker sayısının 30 bine çıkartılması hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna'ya Mühimmat Tedariki

Öte yandan Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ülkesinin başlattığı inisiyatif kapsamında bir yıl boyunca Ukrayna'ya 1,6 milyon tank ve top mühimmatı tedarik edildiğini açıkladı. Şubat 2024'te Avrupa dışından Ukrayna'ya mühimmat tedarik edilmesi için oluşturulan inisiyatif, Avrupa Birliği (AB) üyesi 15 ülke tarafından finansman desteği ile desteklenmişti.

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