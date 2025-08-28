Çekya: Kiev saldırısı Rusya'nın barış müzakerelerine saygısızlığı

AB Delegasyon binasının hasar görmesi ve sivil kayıplar tepki çekti

Çekya, Ukrayna'da Avrupa Birliği (AB) Delegasyon binasının hasar gördüğü Rus saldırılarını, Moskova'nın barış müzakerelerine yönelik saygısızlığının korkunç bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bugün Kiev'e yapılan acımasız saldırı, Rusya'nın barış müzakerelerine olan saygısızlığının korkunç bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Lipavsky, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti ve Çekya'nın Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ise Kiev'e yönelik hava saldırısında AB Delegasyon binasının hasar aldığını duyurdu.

Çekya'nın tepkisi, saldırının diplomasi ve barış çabalarına yönelik etkisini ve uluslararası kurumlara yönelen zararları gözler önüne seriyor.