DOLAR
41,04 0,02%
EURO
48,11 -0,61%
ALTIN
4.508 -0,61%
BITCOIN
4.627.947,1 -0,44%

Çekya: Kiev saldırısı Rusya'nın barış müzakerelerine saygısızlığı

Çekya, Kiev saldırısını Moskova'nın barış müzakerelerine 'saygısızlığının korkunç bir göstergesi' olarak nitelendirdi; saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi, AB Delegasyon binası hasar gördü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:37
Çekya: Kiev saldırısı Rusya'nın barış müzakerelerine saygısızlığı

Çekya: Kiev saldırısı Rusya'nın barış müzakerelerine saygısızlığı

AB Delegasyon binasının hasar görmesi ve sivil kayıplar tepki çekti

Çekya, Ukrayna'da Avrupa Birliği (AB) Delegasyon binasının hasar gördüğü Rus saldırılarını, Moskova'nın barış müzakerelerine yönelik saygısızlığının korkunç bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bugün Kiev'e yapılan acımasız saldırı, Rusya'nın barış müzakerelerine olan saygısızlığının korkunç bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Lipavsky, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti ve Çekya'nın Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ise Kiev'e yönelik hava saldırısında AB Delegasyon binasının hasar aldığını duyurdu.

Çekya'nın tepkisi, saldırının diplomasi ve barış çabalarına yönelik etkisini ve uluslararası kurumlara yönelen zararları gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Binali Yıldırım: TBMM'de "Terörsüz Türkiye" için Milli Dayanışma Komisyonu
2
Murat Emir: Milli Dayanışma Komisyonu 'Terörsüz Türkiye' İçin Çerçeve Bekliyor
3
Merz: Rus tehdidi Baltık Denizi'nde gerçek — Almanya NATO savunmasını güçlendiriyor
4
Rutte: Rusya Konusunda Naif Olunamaz — Kiev Saldırıları
5
Konya Karatay'da Baba ve 11 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Zanlı Tutuklandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı
7
Ankara'da 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası: Ç.E. Tutuklandı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi