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Çekya Ulusal Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ulusal Günü'nü başkentte düzenlediği resepsiyonla kutladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:34
Çekya Ulusal Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Çekya Ulusal Günü Resepsiyonu

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği, Başkent Ankara'da Çekya Ulusal Günü nedeniyle görkemli bir resepsiyon düzenledi. Etkinlik, elçilik konutunda gerçekleştirildi.

Önemli Katılımcılar

Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, çeşitli yabancı misyon temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Resepsiyonun Açılışı

Etkinlik, Çekya ve Türk milli marşlarının söylenmesiyle başladı. Konuşma yapan Bozay, Çekya Ulusal Günü'nü kutlayarak, Büyükelçi Stepanek'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 22 Ekim'de güven mektubu sunması dolayısıyla tebrik etti.

İki Ülke Arasındaki İlişkiler

Bozay, Türkiye ve Çekya arasındaki iş birliğine değinerek, iki ülkenin NATO platformlarında pek çok alanda yakın iş birliği içerisinde olduğunu belirtti. "Amacımız, karşılıklı olarak ilişkilerimizi tüm alanlarda geliştirmek," dedi. 2023 Ticaret Hacmi ve Hedefler

Bozay, 2023'te ulaşılması beklenen 5 milyar ABD doları ticaret hacmi hedefini açıkladı ve gelecekte bu rakamın 10 milyar dolara çıkması için çaba gösterileceğinin altını çizdi.

Turizm İlişkileri

Türkiye'nin Çek vatandaşları için oldukça cazip bir turizm destinasyonu olduğunu ifade eden Bozay, önümüzdeki dönemde daha fazla Çek vatandaşı ağırlamayı umduğunu belirtti.

Büyükelçi Stepanek'in Mesajı

Büyükelçi Stepanek, Ulusal Gün dolayısıyla bir araya gelen davetlilere teşekkür ederek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Türkiye-Çekoslovakya ilişkilerinin 100. yılı olduğunu hatırlatan Stepanek, bu özel anların önemini vurguladı.

İki ülke arasındaki güçlü bağlara dikkat çeken Stepanek, "Türkiye, NATO'da güçlü bir müttefik ve bizim ortak değerlerimizi paylaşıyor," şeklinde konuştu.

Gelecek Ziyaretler

Çekya Tarım Bakanı Marek Vyborny'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildiren Stepanek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin dinamiklerini koruması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yemek İkramı

Konuşmaların ardından misafirlere yemek ikram edildi.

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği, Çekya Ulusal Günü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenledi....

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği, Çekya Ulusal Günü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenledi. Ankara'da elçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve askeri erkan katıldı.

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği, Çekya Ulusal Günü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenledi....

Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği, Çekya Ulusal Günü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenledi. Ankara'da elçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve askeri erkan katıldı.

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