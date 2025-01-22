DOLAR
35,63 -0,06%
EURO
37,15 -0,14%
ALTIN
3.144,63 -0,19%
BITCOIN
3.782.862,46 0,02%

Çekya ve Slovakya'dan Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler için Taziye Mesajları

Çekya Başbakanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 03:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 03:10
Çekya ve Slovakya'dan Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler için Taziye Mesajları

Çekya ve Slovakya’dan Taziye Mesajları

Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Petr Fiala'nın Mesajı

Başbakan Fiala, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu ifade etti. Fiala, "Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bu trajediden etkilenen herkese içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu zor zamanlarda düşüncelerimiz Türk halkıyla birlikte." şeklinde konuştu.

Juraj Blanar'ın Açıklamaları

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar ise, Başbakan Robert Fico’nun beraberindeki heyetle Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretten bir gün sonra Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen trajedi nedeniyle Türk halkına içten başsağlığı dileğinde bulundu. Blanar, "Düşüncelerim, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla. Yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuyorum. Bu kederli günlerde, Türk halkı ile dayanışma içindeyim." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Güçleri Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinliyi Yaraladı
2
Çekya ve Slovakya'dan Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler için Taziye Mesajları
3
Adalet Bakanlığı'ndan 5 İlde İdare Mahkemesi Kurulması Kararı
4
ABD'de Federal Göçmenlik Kuvvetlerine Okul ve Kiliselerde Tutuklama Yetkisi Verildi
5
22 Ocak 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Sporun Öne Çıkan Başlıkları
6
Trump'ın Otomatik Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Düzenlemesi Dava Edildi
7
İzmir'deki Feci Kaza: Tır Sürücüsü Tutuklandı

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı