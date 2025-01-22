Çekya ve Slovakya'dan Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler için Taziye Mesajları

Çekya ve Slovakya’dan Taziye Mesajları

Çekya Başbakanı Petr Fiala ve Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Petr Fiala'nın Mesajı

Başbakan Fiala, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı yangından dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu ifade etti. Fiala, "Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bu trajediden etkilenen herkese içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu zor zamanlarda düşüncelerimiz Türk halkıyla birlikte." şeklinde konuştu.

Juraj Blanar'ın Açıklamaları

Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar ise, Başbakan Robert Fico’nun beraberindeki heyetle Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretten bir gün sonra Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen trajedi nedeniyle Türk halkına içten başsağlığı dileğinde bulundu. Blanar, "Düşüncelerim, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla. Yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuyorum. Bu kederli günlerde, Türk halkı ile dayanışma içindeyim." ifadelerini kullandı.